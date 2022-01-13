المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت أرقام وزارة الداخلية الفرنسية أن أزيد من نصف مليون جزائري حصلوا على تصاريح إقامة بفرنسا يليهم المغاربة والتونسيون.

وأوضحت أرقام الجهاز الوزاري للإحصاء الهجرة -الاندماج في فرنسا التابع لوزارة الداخلية- أن الجزائريين يمتلكون الحصة الأكبر من تصاريح الإقامة في فرنسا بـ 622.931 يليهم المغاربة بـ 554.378 والتونسيون بـ 252.914 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت أرقام الداخلية الفرنسية أن مواطني البلدان المغاربية هم الأكثر حصولاً على تصاريح إقامة سارية بنسبة 42.8٪ من جميع تصاريح الإقامة.

وفي عام 2020، أدت الأزمة الصحية العالمية إلى انخفاض كبير في عدد تصاريح الإقامة الصادرة لأول مرة، حسب الداخلية الفرنسية حيث تم إصدار 219302 تصريح إقامة على أساس “لأول مرة”، بانخفاض قدره 20.9٪ مقارنة بعام 2019.

وفيما يتعلق بتصاريح الإقامة المخصصة للطلاب، يأتي المغرب أولا بـ (12.657) والجزائر بـ (6.025) والصين بـ (5.048) وتونس بـ (3.998) والسنغال بـ (3.576).

كما أشارت الأرقام إلى أنه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، حصل 3344716 مواطنًا من دول العالم الثالث على تصريح إقامة في فرنسا، وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية.

وأوضح تقرير الوزارة أن 42.8٪ من تصاريح الإقامة التي منحت لمواطني دول العالم الثالث تخص مواطني الدول المغاربية.

وفي عام 2020، سجل عدد تصاريح الإقامة الصادرة لأول مرة بفرنسا انخفاضاً بنسبة 20.9٪. وتصدر المغاربة المنصة بإصدار 30107 تصريح إقامة، يليهم الجزائريون الذين حصلوا على 23888 تصريح إقامة والتونسيون بـ 15387 تصريح إقامة.

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