ملك هولندا يوقف استخدام "العربة الذهبية" حفاظا على سمعتها

المصدر: أمستردام - د ب أ

أعلن ملك هولندا فيليم ألكسندر، اليوم الخميس عدم استخدام عربة من جانب الأسرة الملكية الهولندية، بعدما تشوهت سمعتها جراء تزيينها بصور اعتُبرت على نطاق واسع بأنها عنصرية.

وقال في رسالة مصورة عن العربة المعروفة باسم "جولدن كوتش" أي العربة الذهبية إننا "لا نستطيع أن نكتب التاريخ من جديد. لكننا نستطيع أن نحاول معا تقبله والتعامل معه".

وقال إن العربة لن يتم السماح باستخدامها طالما ظل التاريخ الاستعماري لهولندا أمرا مثيرا للجدل.

وقال إن "جولدن كوتش لن تسير مجددا سوى عندما يكون الهولنديون مستعدين لهذه الخطوة. وهذه ليست القضية في الوقت الراهن".

والعربة الذهبية، واحدة من رموز الملكية الهولندية، لكن ينظر إليها الكثيرون على أنها تمثل عنصرية وقمعا طوال 200 عام عندما كانت البلاد قوة استعمارية.

كانت مدينة أمستردام قد قدمتها هدية للملكة فيلهيلمينا في عام 1898.

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