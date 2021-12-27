مأساة الطفلة "حوراء" تهز العراق.. ذهبت لشراء "شيبس" فكانت الكارثة على يد شرطي مخمور (فيديو)

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قالت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأحد، إنها اعتقلت رجلا "اغتصب طفلة" بعد اختطافها مع أخيها (ثلاث سنوات) قرب منزلهما في أحد مناطق بغداد.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، ورئيس خلية الإعلام الأمني العراقية اللواء سعد معن، الذي نقلت قناة "الرشيد" العراقية تصريحاته، فإن "المتهم قام باختطاف الطفلة حوراء وأخيها الصغير من الشارع قرب منزلهما، وأدخلهما إلى منزله القريب".

وأضاف معن أن "شقيق الطفلة بدأ بالبكاء، فأخرجه المتهم من المنزل، ثم قام بفعلته الشنيعة".

وبعد ساعات عدة، أطلق المتهم سراح حوراء لتعود إلى أهلها، الذين تعرفوا على منزل المتهم وأبلغوا الشرطة التي اعتقلته.

وقالت قناة "الشرقية" العراقية أن حوراء ذهبت لشراء "شيبس" من الدكان لتعود بدمائها "مغتصبة".

وترقد الضحية، وهي طفلة تبلغ من العمر نحو ست سنوات، في إحدى مستشفيات العاصمة.

وتحدث اللواء معن للقناة وهو بجانب سرير الطفلة حيث ظهرت مستلقية خلال تلقيها العلاج.

القصة الكاملة للطفلة حوراء ..

ذهبت لشراء "شيبس" من الدكان لتعود بدمائها "مغتصبة"..

منتسب في الداخلية يقدم على اغتصاب طفلة بعمر 6 سنوات في منطقة الحسينية شمال شرقي #بغداد #الشرقية_نيوز pic.twitter.com/3tqs8yalii — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) December 26, 2021

ونشرت عدد من وسائل الإعلام العراقية صورة "المتهم" وهو رجل في الأربعين من عمره، وقال بعض الناشطين إنه يعمل شرطياً حيث أنه منتسب في وزارة الداخلية.

وعبر عدد من أقارب الفتاة "الصدمة" بعد أن عرفوا بما حصل.

وأضاف عدد من الذين تجمعوا أمام منزل الجاني في مدينة الحسينية، شرق بغداد، في تصريحات تلفزيونية، أن "والد الفتاة خرج للبحث عنها فشاهدها تخرج من أحد المنازل مغطاة بالدماء".

وأضافوا أن الوالد أخذ ابنته إلى المستشفى، فيما تجمع أخوته قرب منزل المتهم حتى حضرت الشرطة.

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