مصر.. حكم بالسجن والغرامة بحق نجل وزير داخلية سابق.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حصل صيدلي على حكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه من محكمة جنوب الجيزة، على نجل وزير داخلية سابق في مصر، لاتهامه بالتوقيع على شيك بمبلغ مليون و600 ألف، وعندما توجه الشاكي إلى البنك لصرف الشيك لم يجد أي مبلغ باسمه في البنوك.

وقال الصيدلي ويدعي محمد البسيوني، إنه دخل في مشروع استثماري منذ 2004 مع إحدى السيدات تعمل فى وزارة البترول، وبعد دفع المبلغ للسيدة تعثرت في سداد الأرباح الشهرية المطلوبة على المبلغ، وبعد فترة رفضت تدينا أي أرباح كما رفضت سداد أصل المبلغ.

وأوضح بسيوني أثناء لقائه مع القاهرة 24، أنه بعد امتناع السيدة عن سداد أصل المبلغ، توجه إلى القضاء للحصول على حقه، وبعد جلسات التقاضي حصل على حكم بالحبس 3 سنوات على السيدة، وتم القبض عليها وتنفيذ الحكم بالحبس على حسب زعمه.

وتابع بسيوني أنه بعد حبس السيدة تواصل معه المحامي الخاص بأسرة السيدة ويدعى محمد. ب نجل وزير داخلية سابق وشقيق وزير تعليم سابق، وطلب منه التنازل عن قضية السيدة في مقابل دفع المبلغ بدل منها، ودفع له مبلغ 400 ألف جنيه وحرر له شيك ببقية المبلغ المطلوب وهو 2 مليون جنيه.

وأكد بسيوني لموقع "القاهرة 24"، أنه عندما توجه إلى البنك لصرف الشيك تفاجأ بعدم وجود أي مبالغ في حسابات المشكو في حقه، وقام بالاتصال هاتفيا بالمحامي ليخبره بعدم وجود أي مبالغ مالية في حسابه، لصدمة المحامي برده ملكش عندي حاجة أنا حليت مشكلة من جيبي ومش هدفع فلوس تاني".

وأكمل بسيوني أنه توجه بموجب الشيك إلى المحكمة، وبعد درجات التقاضي حصل على حكم بحبس المشكو في حقه 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه.

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