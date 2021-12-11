هيلاري كلينتون تبكي بحسرة وهي تقرأ لأول مرة خطاب "الفوز" (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما ، هيلاري كلينتون، وهي تبكي بحسرة، خلال قراءتها لأول مرة الخطاب الذي كان يُفترض أن تلقيه لحظة فوزها بانتخابات 2016.

وخلال مقابلة حديثة لكلينتون مع برنامج Today، ظهرت مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية 2016، وهي تبكي أثناء قراءتها الخطاب، حيث كانت النتائج لصالحها آنذاك حتى آخر لحظة، لكن فاز دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

هيلاري كلينتون خلال مقابلة حديثة مع برنامج Today تبكي بحسرة وهي تقرأ لأول مرة الخطاب الذي يُفترض أن تلقيه لحظة فوزها بانتخابات 2016م حيث كانت النتائج لصالحها آنذاك حتى آخر لحظة لكن فاز ترامب بالرئاسة.pic.twitter.com/KnAv3fg4D6 — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 11, 2021

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