سورية تضبط كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع الأردن

المصدر: دمشق - د ب أ

أعلنت سورية عن ضبط الجهات المختصة في درعا كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون ومادة الحشيش المخدر على الحدود السورية الأردنية كانت معدة للتهريب إلى الخارج.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم السبت عن مصدر في الجهات المختصة قوله إنه "من خلال المتابعة الدقيقة قمنا بمصادرة عشرات الكيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، مع مئات آلاف حبوب "الكبتاجون" المخدر كانت معدة للتهريب إلى خارج سورية عبر الحدود السورية الأردنية في المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء".

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة عملت على توقيف بعض المهربين وتعمل على متابعة آخرين لتوقيفهم وتقديمهم للجهات القضائية المعنية.

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