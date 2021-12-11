مقابل نقود.. نيوزيلاندي يتلقى التطعيم 10 مرات في اليوم نفسه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأت السلطات الصحية النيوزيلندية تحقيقاً بعد تقارير بشأن تلقي رجل تطعيم ضد فيروس كورونا، لما يصل إلى عشر مرات، في يوم واحد، طبقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "ستاف" الإخباري الإلكتروني، اليوم، أنه يعتقد حصول الرجل على مال، مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين.

وذكرت مديرة برنامج التطعيم، استريد كورنيف لموقع "ستاف"، أن وزارة الصحة في البلاد تأخذ هذا الأمر على محمل

وأضافت: "لدينا مخاوف بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات المعنية".

وأضافت: "إن وجود حالة تطعيم غير دقيقة، لا يعرضك فحسب لمخاطر، إنما يعرض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك لمخاطر وفرق الرعاية الصحية، التي تعالجك الآن، في المستقبل".

ويشار إلى انه في نيوزيلندا، لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح.

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