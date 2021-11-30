عدد سكان مصر اليوم.. 97 ألفا زيادة خلال شهر والقاهرة 10.9 مليون نسمة

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أظهرت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد سكان مصر بلغ، اليوم الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021، 102مليون و697 ألفا و439 نسمة، بينما سجلت الساعة السكانية إجمالي عدد سكان مصر 102مليون و600 ألف نسمة في 27 أكتوبر 2021، بزيادة بلغت 97 ألفا و439 نسمة، خلال شهر تقريبا.

وأوضحت الساعة السكانية، أن عدد سكان محافظة القاهرة من إجمالي عدد سكان مصر، اليوم، بلغ 10ملايين و89 ألفا و206 نسمات، بينما بلغ عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و311 ألفا و52 نسمة، ومحافظة الشرقية نحو 7 ملايين و736 ألفا و759 نسمة.

كما رصدت الساعة السكانية عدد سكان باقي محافظات مصر.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news