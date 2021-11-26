السعودية.. إحباط محاولات لتهريب 2 مليون حبة "كبتاغون" في "طحين نشا".. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية جهودها في التصدّي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكّنت من إحباط سبع محاولات لتهريب 2.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة، أنه عند خضوع عددٍ من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأة بطرق فنية مختلفة، لكنها اصطدمت بكفاءة منسوبي الهيئة في المنفذ وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات، حيث أوضحت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها عُثر على 467441 حبة كبتاجون مخبأة في تجويف أسفل أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

وقاد الحضور الذهني لمنسوبي الهيئة لإحباط المحاولة الثانية التي كانت عبارة عن إرسالية "طحين نشا" أخفى بداخلها المهرب 566279 حبة كبتاجون، وذلك بطريقة فنية داخل الأكياس، وفي المحاولة الثالثة تمكّن منسوبو الهيئة في المنفذ من إحباط 136045 حبة كبتاجون، كانت مُخبأةً داخل الراديتر الخاص بإحدى الشاحنات، وذلك بعد تجويفه وتعبئته بالحبوب بطريقة فنية.

وأضافت الهيئة أن المنفذ تمكّن أيضاً من إحباط محاولة تهريب رابعة وذلك بعد العثور على 184883 حبة كبتاجون مخبأة في تجويف ديكور الثلاجة الخاصة بكابينة إحدى الشاحنات.

وتابعت أنه في المحاولة الخامسة تم إحباط 473255 حبة كبتاجون بعد أن قام المهرب بإخفائها بطريقة فنية في أجزاءٍ متفرقة من شاحنته التي كان يقودها، وفي المحاولة السادسة جرى إخفاء 282558 حبة كبتاجون في أرضية إحدى الشاحنات، كما أحبطت الهيئة محاولة تهريب حبوب كبتاجون سابعة بلغ عدد المضبوطات فيها 26744 بعد العثور عليها مُخبأة بمخابئ في الواجهة الأمامية للشاحنة.

وأشارت إلى أنه بعد إتمام عمليات الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تمّ القبض عليهم وعددهم 12 شخصاً.

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