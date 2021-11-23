النائب العام بالسعودية يوجه بالقبض على شخص أساء للذات الإلهية

المصدر: الرياض - واس

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة في السعودية أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمرًا بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

وقال المصدر: إن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه.

وأضاف أن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة، كما أنها في نفس الوقت ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم في أوساط المجتمع.

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