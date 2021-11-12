فرنسي متقاعد يقوم بحركة غير متوقعة أمام القصر الرئاسي.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام رجل إطفاء فرنسي متقاعد بحركة غير متوقعة أمام قصر الإليزيه الذي دُعي إليه بمناسبة مأدبة خاصة بالمحاربين القدامى.

وأظهر المقطع رجل الإطفاء المتقاعد وهو يؤدي حركة الوقوف على الرأس أمام مدخل القصر الرئاسي أمس الخميس، حيث طلب من مرافقيه أخذ صورة تذكارية له في هذا الوضع.

ويمكن سماع أحد حراس القصر وهو يوبخ الرجل على فعلته، حيث طلب منه عدم تكرار فعلته أو أخذ صور أمام القصر.

On pensait avoir tout vu, mais là on s'y attendait pas : ce midi un militaire a fait le poirier sur les marches de l'Elysée, avant le repas des associations des anciens combattants 🤯#Quotidien pic.twitter.com/RMsrkdoqfJ — Quotidien (@Qofficiel) November 11, 2021

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