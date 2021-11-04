2 أبريل أول أيام رمضان 2022

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجراها "طقس العرب" أن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443​ ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث فجر يوم الجمعة 1 أبريل على الساعة 03:24 صباحا بتوقيت مكة، وسيمكث القمر في سماء مكة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة.

وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

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