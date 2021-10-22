ركض خلفها وشد شعرها بقوة.. مجهول يعتدي على امرأة في مانهاتن ويلوذ بالفرار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط امرأة شابة على الأرض بعد شدها من شعرها من قبل شخص مجهول في وضح النهار أثناء تجولها في شارع إيست فيرست بمانهاتن في نيويورك، ولاذ بالفرار.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تُظهر لقطات المراقبة الهجوم غير المبرر، حيث ظهر رجل في الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمره يركض مسرعاً باتجاه الغرب في الكتلة الجنوبية من شارع إيست فيرست من جانب الجادة الثانية من الشارع، ثم اقترب من الضحية وامسكها من شعرها بقوة شديدة حتى سقطت على الرصيف الخرساني.

وأظهر الفيديو، امرأة تحمل حقيبة ظهر كانت تمشي على بعد بضعة أقدام من الرجل، تندفع بعنف إلى الأرض حيث صرخت من الألم، فيما صرخ المارة الذين شاهدوا الهجوم العشوائي المروع غير المبرر يصرخون أيضا من الصدمة.

ولم يتضح متى وقع الهجوم. والحادث هو أحدث قضية اعتداء بارزة في المدينة التي شهدت ارتفاعات حادة في الجريمة في الأشهر الأخيرة.



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