سياسي مقرب من رئيس تونس يطالب بمنع الحج والعمرة لمدة عامين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طالب قيس القروي المتطوع في الحملة التفسيرية للرئيس التونسي قيس سعيد، بمنع الحج والعمرة، معللا بتوفير العملة الصعبة.

وحسب ما كتبه القروي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: "يجب منع الحج والعمرة هذه السنة والسنة المقبلة".

وعلل القروي مطلبه بأمرين: أولهما "التوقي من كورونا ومن الاختلاط بشعوب موبوءة"، والثاني هو توفير العملة الصعبة للبلاد، قائلا: "تونس في حاجة لكل دولار من العملة الصعبة في هذه الفترة الصعبة".

وأكد أن "المواطن يستطيع التضحية بحج أو عمرة أو فسحة وهذا سيجنبه التضحية بما هو أغلى وأهم".

وأردف عضو الحملة التفسيرية للرئيس قيس سعيد: "حتى السفر إلى الخارج بهدف السياحة من المستحسن الحد منه في هذه الفترة".

وطالب القروي ربطها كثيرون بما دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، والذي أكد أمس الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء على ترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العامة، حيث قال: ''نستطيع أن نتقشف لأننا في معركة تحرير وطني".

وأبدى سعيد استغرابه من ''توريد السيارات بمئات الملايين من الخارج، إضافة إلى عديد المواد الأخرى التي لا نحتاجها''، قائلا: ''في حالات حرب التحرير الوطني يجب أن يكون الاقتصاد والاختيارات هي التحرير بناء على التقشف".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news