المغرب.. إحباط عملية كبرى لتهريب 1335 كيلو كوكايين في ميناء طنجة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الشرطة المغربية، أمس الإثنين، إحباط عملية كبرى لتهريب المخدرات من خلال ضبط كمية ضخمة من مخدر الكوكايين تقدر بطن و335 كيلوغرام كانت مخبأة في سفينة حاويات بميناء طنجة شمالي البلاد.

ونقلت "رويترز" عن الشرطة المغربية بيانا قالت فيه إن السفينة التي تم ضبط الكوكايين بها، كانت قادمة من البرازيل وفي طريقها إلى مينائي أنتويرب في بلجيكا وبورت بيري في بريطانيا.

وتابع البيان قائلاً إن "إجراءات المراقبة والتفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن الاشتباه في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، كانت قد انطلقت من إحدى الموانئ بدولة البرازيل ومتوجهة نحو أوروبا".

وأخضعت السلطات السفينة لتفتيش دقيق أسفر عن اكتشاف وحجز شحنات الكوكايين المهربة ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون.

وأفادت السلطات المغربية بأن المهربين في بلد الشحن عمدوا إلى كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارة الجمارك على أبواب الحاويات الموجهة للتصدير، ليتسنى لهم شحن مخدر الكوكايين في واحدة أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون قد خضعت للمراقبة وتم ختمها.

ووضع المهربون بعد ذلك أختام جديدة بطريقة مزيفة وغير مشروعة، فيما قالت السلطات إنها عهدت بالتحقيق في القضية إلى الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

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