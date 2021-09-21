رئيس وزراء بريطانيا: أغير الكثير من حفاضات ابني بمقر الحكومة وهذا عمل أحبه.. فيديو

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أخيرًا أنه أب لستة أطفال اليوم، حيث قدم لمحة صغيرة عن الحياة في داونينج ستريت .

من المعروف أن رئيس الوزراء البريطاني متردد في مناقشة حياته الخاصة الملونة في كثير من الأحيان، لكنه تخلى عن حذره على التلفزيون الأميركي اليوم.

في مقابلة مع NBC قناة "إن بي سي"، اعترف لأول مرة أن لديه مجموعة من الأبناء.

ولدى رئيس الوزراء ابن وهو ويلفريد، من زوجته الثالثة كاري جونسون، وأربعة من زوجته الثانية مارينا ويلر، وليه لديه أيضًا ابنة من علاقة غرامية في عام 2009.

لكن يُعتقد أنه لم يوافق من قبل على وضع رقم على حجم حضانته الشخصية.

في حديثه إلى برنامج Today الصباحي، سُئل عما إذا كان أبًا لستة أطفال، فأجاب "نعم".

ولدى سؤاله عن شعوره بأنك أباً لطفل صغير أثناء وجوده في السلطة، أضاف: "إنه أمر رائع. إنه عمل كثير، سأخبرك كثيرًا. لكني أحبه، أنا أحبه تمامًا. أغير الكثير من الحفاضات".

“I change a lot of nappies.” -British Prime Minister Boris Johnson on fatherhood pic.twitter.com/amLxx3sm9B — TODAY (@TODAYshow) September 21, 2021

تزوج جونسون ثلاث مرات، وانتهت الزيجتان السابقتان بالطلاق بعد أن أقام علاقة غرامية مع زوجته المستقبلية.

تزوج رئيس الوزراء، الذي نفى ذات مرة تقارير عن خيانته على أنها "هرم مقلوب"، حبيبته في جامعة أكسفورد أليجرا موستين أوين في عام 1987، لكنهما انفصلا في عام 1993 بعد أن خدعها مع ويلر.

في عام 2004، أصبحت علاقته الغرامية التي دامت أربع سنوات مع الصحافية بترونيلا وايت، ابنة عميد العمال اللورد وايت، علنية، والتي حكت فيما بعد كيف تعرضت للإجهاض.

أقيل زعيم حزب المحافظين آنذاك مايكل هوارد جونسون من منصبه كوزير لفنون الظل بسبب كذبه بشأن العلاقة.

في العام التالي، أنجب طفلاً من المستشارة الفنية هيلين ماكنتاير، لكنه تصالح مرة أخرى مع زوجته آنذاك.

أعلنوا أخيرًا عن خطط الطلاق في عام 2019 بعد ظهور علاقته مع كاري.

وهكذا استمرت علاقات جونسون حتى انتهى به المطاف مع شريكته كاري سيموندز التي أنجب منها طفله السادس "ويلفريد لوري نيكولاس جونسون" تيمنا بأسماء جدي والديه، وطبيبين أنقذا حياة رئيس الوزراء عندما أصيب بفيروس كورونا.

ويقيم جونسون (55 عاما) زعيم حزب المحافظين مع سيموندز (32 عاما) في مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في داونينج ستريت بلندن منذ توليه منصبه.

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