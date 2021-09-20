حادث مروع لشاحنة تسحق سيارة داعية مصري شهير.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

لقى الشيخ هاني الشحات، إمام مسجد الأرقم، مصرعه، في حادث سير بمدينة نصر المصرية، بعدما سحقت شاحنة ثقيلة سيارته التي كان يستقلها، أمس الأحد.

ووفقاً لمواقع إخبارية مصرية نُقل "الشحات" إلى أحد المستشفيات، وتم إيداعه الرعاية المركزة، إلا أن جميع محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأعلن الأطباء وفاته، وتداول المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، صور حادث الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر، وصاحبتها عبارات نعي ودعوات له.

وفي تفاصيل حادث الداعية المصري الشهير الشيخ هاني الشحات، أوضحت التحقيقات أنه كان يستقل سيارته بالقرب من كوبري المنهل بمدينة نصر، بعدما أنهى عمله في المسجد الواقع في شارع أحمد الصاوي المتفرع من مكرم عبيد.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع لفيديو يكشف وصول "الشحات" إلى الطريق بسيارته قاصداً المرور بها إلى شارع مقابل لـ"يوتيرن"، جاءت سيارة نقل مسرعة، واصطدمت بسيارته، ودهستها، ونتيجة لقوة الاصطدام، تحطمت سيارة "الشحات"، كما التحمت بالسيارة النقل، وتوقفا سوياً، بعد قرابة 20 متراً من موقع التصادم.

وبعد وقوع حادث الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وأوناش من الإدارة العامة للمرور، ونقلته الإسعاف، في حالة حرجة، إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث، وتم إيداعه غرفة الرعاية المركزة، وبعدها أعلن الأطباء فشل محاولات إنقاذه، نتيجة قوة الحادث وما ألمّ به من إصابات.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات حول الحادث، وصرّحت بالدفن بعد توقيع الكشف الطبي على جثمان الراحل، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وشيع المئات من الأهالي جثمان الشيخ الراحل إلى مثواه الأخير، من مسجد الأرقم حيث كان يعمل.

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