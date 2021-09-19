شاب ياباني لم يذق طعم النوم طيلة 12 عاما.. فقط دقائق معدودة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أوردت صحيفة ذا صن البريطانية تفاصيل قصة شاب ياباني لم يذق طعم النوم طيلة 12 عاما غير دقائق معدودة، إلا أن المفاجأة هي استقرار وضعه الصحي وعدم معاناته من أي آثار جانبية.

ونقلت الصحيفة عن الشاب الياباني دايسوكي هوري، البالغ من العمر 36 عاما، إنه درب عقله وجسده على العمل بأقل قدر ممكن من النوم، وذلك دون أن يشعر بالتعب.

وأضاف هوري: أنه «تمكن من تقليل وقت نومه من 8 ساعات إلى 30 دقيقة فقط بينما كان لا يزال يتمتع بصحة جيدة ونشاط كبير».

ولتأكيد ذلك قرر برنامج تلفزيوني أن يوثق تجربته وذلك بالبقاء معه لمدة ثلاثة أيام، وتصوير مدة نومه القصيرة، لإثبات صحة ادعائه.

ونام هوري بالفعل 30 دقيقة أو أقل من ذلك في بعض الليالي، طيلة هذه المدة الزمنية والبالغة ثلاثة أيام، ولم تؤثر مدة النوم القصيرة لهوري بالنشاطات التي كان يقوم بها يوميا.

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