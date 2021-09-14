في مناسبة رسمية.. ممثلة الأمم المتحدة في مصر تفاجئ السيسي بطلب غريب

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

فاجأت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر راندا أبوالحسن، في كلمتها خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بطلب غريب وخاص على الهواء مباشرة.

وحسب بوابة المصري اليوم، قالت أبوالحسن خلال المناسبة الرسمية: «بوجه الشكر لفخامة الرئيس السيسي، شكراً على عملك الجبار، كلنا فخورين بمصر، أتمني لها مستقبل مزدهر»، وتابعت: «هناك طلب خاص مني شخصياً وهي أن والدتي جاءت من لبنان بشكل خاص لحضور تلك الفعالية ولها أمنية هو التصوير بجوار فخامتك»، حيث وافق الرئيس السيسي على الفور.

وصعدت والدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى المسرح، وعبّرت عن سعادتها بالوقوف أمام الرئيس السيسي، واصفة ما تراه يحدث في مصر بـ«المذهل والجبّار».

وقالت في كلمة للرئيس السيسي: «شرف كبير أن أكون هنا وبجوار فخامتك، كل تقديري لجهودك للإصلاح والتنمية والاستثمار، شرف كبير أن أكون معاكم».

وتمنّت والدة راندا أبو الحسن أن يصبح جميع الرؤساء مثل الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وفي السياق ذاته؛ وخلال كلمته في فعاليات المؤتمر، أكدت أبو الحسن أنَّ إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.

وأضافت أن هذا التقرير المهم يأتي بعد انقطاع دام عشر سنوات، ليجدد ويؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية وهو نهج التنمية البشرية الذي أسس له تقرير الأمم المتحدة للتنمية دوليا على مدى الأعوام الـ30 الماضية.

وتابعت: «وترسّخ الإعجاب الكبير الذي طالما كنتُ أكُنّه لمصر تاريخًا وثقافة وطبيعة خلابة، مما نعمت بترحاب دفء ناس مصر الطيبين، وأدركت حقًا ما تعنيه عبارة مصر أم الدنيا، ومصر فعلًا أم الدنيا».

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

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