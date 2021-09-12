امرأة تثير الرعب في مقبرة مهجورة.. رقصت مع الهياكل العظمية !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شوهدت امرأة ترتدي زي راهبة وهي ترقص مع هياكل عظمية خارج مقبرة هال العامة القديمة في إنجلترا، وأثار تصرفها الغريب الرعب لدى من شاهدوها، وجدلاً واسعاً حول السر فيما كانت تقوم به.

التقط أحد الأشخاص الصور بالصدفة أثناء مروره بسيارته بجوار المقبرة، وكانت المرأة ترتدي ملابس راهبة وغطاء رأس، وكانت ترقص مع نموذج لهيكل عظمي بشري وهيكل عظمي آخر يعتقد أنه لكلب.

وقال الشاهد في ذهول: "كانت واقفة في المقبرة في سبرينغ بانك الغربية مقابل منعطف مدرسة هايمرز. كانت ترقص مع الهياكل العظمية، وجذبت الكثير من الاهتمام حيث توقف الناس بسياراتهم لمشاهدتها".

وبحسب "هال ديلي ميل" أمكن رؤية شخص ثانٍ يصور المشهد الغريب، مما قد يشير إلى أن المرأة كانت تُصوَّر كجزء من مشروع فني.

وتأسست مقبرة هال العامة من قبل شركة خاصة عام 1847 في سبرينغ بانك في غرب كينغستون بإنجلترا. وتعرف باسم المقبرة الغربية، ولم يتم استخدام المقبرة منذ ما يقرب 50 عاماً، وتحتوي على عدد من المعالم الأثرية ومواقع الدفن الرئيسية، بما في ذلك ضحايا تفشي الكوليرا في القرن قبل الماضي.

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