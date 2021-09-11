مئات الطيور تسقط ميتة من السماء.. والسبب كارثي

المصدر: متابعات - شريف مهدي

تم العثور على المئات من الطيور النافقة بعد سقوطها بشكل غامض في منطقة جيانيار بمقاطعة بالي الإندونيسية، ولاحقاً كشفت إحدى الهيئات المعنية السر وراء نفوق الطيور التي تراكمت بعد هطول أمطار غزيرة في بالي، وتبين أنه سبب كارثي حيث تعرضت للتسمم.

وبعد وقت قصير من العثور على الطيور الصغيرة ميتة في المقبرة، قال متحدث باسم مركز الحفاظ على الموارد الطبيعية في إندونيسيا (BKSDA) إنها المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث في المنطقة، وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن الحالة والأحداث الطبيعية ، فيمكن القول أنه كان هناك الكثير من الأحماض أثناء المطر، ومن الممكن أن يكون ذلك قد تسبب في سقوط الطيور".

ومن جانبه، قال مايد سانتياركا ، المتحدث باسم إدارة صحة الحيوان في جيانيار، إن الطيور ربما قُتلت بسبب الطقس القاسي، لكن لاحقاً أعلن مركز الحفاظ على الموارد الطبيعية أن الطيور ماتت بسبب التسمم بالمبيدات الحشرية التي تستخدم عادة في المنطقة، وفق صحيفة "ذا صن".

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، عثر عدد من الأشخاص في بلدة لانروست شمال ويلز البريطانية، على طيور تساقطت ميتة من السماء، في لغز غامض أثار المخاوف وذعر السكان المحليين من انتشار مرض غامض قد يكون إنفلونزا الطيور أو غيره، أو ربما تعرض الطيور البرية للتسمم.

وقالت إحدى النساء إنها عثرت على حمامتين نافقتين على ضفاف النهر في لانروست، مضيفة: "أطعم الطيور والحمام كل يوم. عادة ما يكون هناك حوالي 80 إلى 100 منها، لكن بالأمس ظهر حوالي 13 إلى 14 فقط"، وأعربت عن مخاوفها بأن دجاجها الأليف قد يتأثر أيضاً بالمرض الغامض، خاصة وأن اثنتين منهم فقدوا الوزن ولا يرغبوا في تناول أي شيء، وعندما حاولت حملهم صرخوا.

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