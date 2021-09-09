ملكة إسبانيا ترتدي فستانا ارتدته حماتها قبل 40 عاماً

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن مجلة تاتلر

استعارت الملكة ليتيتسيا، ملكة إسبانيا، وزوجة الملك فيليب، فستانا من حماتها الملكة صوفيا ظهرت به أول مرة قبل 40 عاماً.

الملكة ليتيتسيا المعروفة بأناقتها الفائقة كانت يوم الأربعاء بمعية زوجها للترحيب بالرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن ينضم الجميع لمأدبة غداء رسمية في القصر الملكي في البلاد.

الفستان باللون الوردي الفاتح، مزين بالورود، وينتهي بتنورة جميلة واسعة. وظهرت الملكة صوفيا، 82 عامًا، زوجة الملك خوان كارلوس الأول، لأول مرة بهذا الفستان خلال رحلة لها إلى روما في عام 1981.

وارتدت ليتيتسيا حزام فضي رفيع يبرز شكلها الرقيق وشعرها بأناقة. وقد زينت فستان حماتها بأحجار كريمة فضية جديدة فوق زخارف الأزهار.

وبثت الملكة ليتيتسيا حياة جديدة في هذا الفستان، حيث استطاعت أن تزاوجه بحذاء كعب عالي بسيط وأقراط على شكل الريش، والتي ظهرت للعيان من خلال سحب شعرها على شكل ذيل حصان.

وعلى الرغم من مكانتهن الرفيعة، فإن العديد من النساء الملكيات (مثل كيت ميدلتون والملكة إليزابيث) معروفات بإعادة تدوير ملابسهن في مناسبات متعددة - وأحيانًا يعدن استخدام ملابس مضت عليها عدة عقود.

وعلى الرغم أنه من النادر أن ترتدي إحدى أفراد العائلة المالكة فستان من جيل سابق، إلا أن ولية العهد السويدية، فكتوريا، حضرت حفل توزيع جوائز نوبل لعام 2018 في ستوكهولم مرتدية فستانًا مذهلاً بدون حمالات، وهو عبارة عن قطعة كانت ترتديها سابقًا والدتها الملكة سيلفيا.

وارتدت الملكة سيلفيا فستان من تصميم نينا ريسي، باللون الوردي والذهبي والفضي مع فيونكة كبيرة الحجم كانت قد ارتدته في الأصل في نفس الحدث في عام 1995 - قبل 23 عامًا!

الأسبوع الماضي، ودعت ليتيتسيا وفيليبي ابنتهما الأميرة ليونور ملكة أستورياس، وهي ملكة إسبانيا المستقبلية، عندما غادرت إلى مدرستها الداخلية الجديدة في ويلز.

وهذه الكلية الويلزية هي المفضلة لدى أفراد العائلة المالكة الأوروبية، والتي تنتمي إليها أيضاً أميرة هولندا، أليكسيا، والتي هي أيضًا من بين الطلاب الذين بدأوا العام الدراسي هناك.

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