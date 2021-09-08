الطيور تسقط ميتة من السماء.. لغز يثير الذعر في بريطانيا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

عثر عدد من الأشخاص في بلدة لانروست شمال ويلز البريطانية، على طيور تساقطت ميتة من السماء، في لغز غامض أثار المخاوف وذعر السكان المحليين من انتشار مرض غامض قد يكون إنفلونزا الطيور أو غيره، أو ربما تعرض الطيور البرية للتسمم.

ووفق صحيفة "ميرور" عثر لويد جونز على ثلاثة طيور ميتة في فناء منزله، ويقول إنه لاحظ أيضاً نفوق الحمام في جميع أنحاء البلدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتم العثور على حمامة ميتة على رأس سلة المهملات في بلدة لانروست ، وأبلغ السكان المحليون عن اكتشاف العديد من الحمام النافق حول لانروست، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من أين يكون تم قتلها بالسم أو انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.

ووفقًا لصحيفة The Sun فقد تم إبلاغ المسؤولين بمجلس مدينة كونوي التي تتبع لها البلدة، وكذا تم إبلاغ وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية.

وقالت امرأة محلية اكتشفت العديد من الطيور النافقة إنها وضعت اثنين من الطيور النافقة في الثلاجة، حتى تتمكن الجهات المختصة من فحصها.

وقالت إحدى النساء إنها عثرت على حمامتين نافقتين على ضفاف النهر في لانروست، مضيفة: "أطعم الطيور والحمام كل يوم. عادة ما يكون هناك حوالي 80 إلى 100 منها، لكن بالأمس ظهر حوالي 13 إلى 14 فقط"، وأعربت عن مخاوفها بأن دجاجها الأليف قد يتأثر أيضاً بالمرض الغامض، خاصة وأن اثنتين منهم فقدوا الوزن ولا يرغبوا في تناول أي شيء، وعندما حاولت حملهم صرخوا.

ويشار إلى أنه في الوقت الحالي، لا توجد لدى السلطات البريطانية تنبيهات بشأن إنفلونزا الطيور التي تصيب الطيور البرية في ويلز.

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