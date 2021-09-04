القبض على المتحرش بالنساء في المدينة المنورة

المصدر: المدينة المنورة - واس

ألقت الشرطة السعودية على شخص تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة في المدينة المنورة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحرش شخص بالنساء في أحد المرافق العامة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر.

أضاف المتحدث أنه جرى إيقاف الشخص واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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