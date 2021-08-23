بائع يُخرج الفلافل من الزيت المغلي بيده.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

"أنا والزيت بقينا أصحاب"، هكذا برر الشاب نسيم ماجد والذي يبيع الفلافل "الطعمية" في المحل الخاص به بمصر، ما يقوم به من إخراج الفلافل والبطاطا المقلية وأيضاً الباذنجان من الزيت المغلي بيده، وحققت فيديوهاته مشاهدات عالية عبر تطبيق "تيك توك".

ونشرت عدد من وسائل الإعلام بينها قناة "العربية" و"سكاي نيوز عربية" وصحيفة "اليوم السابع" المصرية فيديوهات للشاب، واصفة إياه بـ"قاهر الزيت المغلي"، وقال الشاب إنه يشعر ببعض الألم بالفعل ولكن ليس بالشديد، لافتا إلى أنه لا يضع يده في الزيت المغلي سوى ثوانٍ قليلة.

وقال الشاب إنه منذ 10 سنوات وهو يعمل بمجال بيع الطعمية "الفلافل" ويقف أمام النار وبالتعود أصبح يقوم بوضع يده في الزيت المغلي، لافتاً إلى أنه ورث المهنة عن أبيه.

وأثناء حديث الشاب مع صحيفة "اليوم السابع" طلبت منه والدته عدم وضع يده في الزيت المغلي، قائلة له: "كفاية يا نسيم يا حبيب قلبي" داعية له بالتوفيق، فيما حذرت الصحيفة المصرية مشاهديها من تجربة ما يقوم به الشاب لأنه مدرب على مهنته، واصفة إياه بأنه أحد الشباب الخارقين.

وشهدت الفيديوهات تعليقات طريفة من قبل رواد السوشيال ميديا، حيث قال أحد الأشخاص: "أنا عندي نفس الموهبة بالإضافة إني بشرب الشاي وهو ساخن"، فيما قالت العديد من النساء إنهن يجرين من أمام الطاسة فور وضعهن أي شيء في الزيت المغلي.

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