«فيديو مؤثر».. أفغانية شابة تتوسل جنودا أميركيين في مطار كابول

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه شابة أفغانية تتوسل جنودا أميركيين لمساعدتها هي وعائلتها على الفرار من حكم طالبان في أفغانستان.

وبحسب موقع «نيوزويك» الأميركي نشرت الصحافية الإيرانية، الناشطة الحقوقية، مسيح علي نجاد، مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 14 ثانية، لفتاة شابة أفغانية تقف وراء سياج سلكي شائك تستغيث وتتوسل جنديا من خلف القضبان في مطار كابول، وهي تردد بشكل متقطع خلال بكائها أرجوكم «ساعدوني ساعدوني»، و«أريد مساعدة عائلتي، طالبان قادمة».

في حين أن هوية الشابة وعلاقاتها بالجيش الأميركي لا تزال غير معروفة، ولكن يأسها يعكس حالة آلاف الأفغان الذين هرعوا نحو مدرج مطار كابول يوم الاثنين، بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وأبدت علي نجاد، رفضها لموقف الجنود الأميركان هذا، في تغريدة مصاحبة للفيديو.

وكتبت: «هذه الشابة الأفغانية تتوسل جنديا أميركيًا في المطار لإنقاذها..هذا يحطم قلبي لأنني أعلم أن الحكومة الأميركية أعطتهم الأمل، لكنها تتركهم الآن وحدهم وبلا أمل».

وذكرت تقارير سابقة لمجلة نيوزويك تفاصيل قصص عن أفراد في الجيش الأمريكي واعتمادهم على المترجمين المحليين الأفغان.

وذكر بعض المحللين أن الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة «سيتم تعقبهم وقتلهم» من قبل طالبان.



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