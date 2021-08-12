أسد يثير الذعر في أحد الأحياء السكنية بالرياض

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية عن وجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد)، مقيدا بعمود في حي سكني بمدينة الرياض.

وحسب بيان القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، تم التعامل مع البلاغ لتحييد خطره عن سكان الحي بمشاركة الدوريات الأمنية، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي في بيان: إن التحرك بشأن الأسد تم عقب ورود بلاغ للمركز الوطني للعمليات الأمنية، يفيد بوجود حيوان مفترس مقيد بعامود بأحد الأحياء السكنية.

وأشار الرائد المالكي إلى أن السلطات تعمل لمعرفة من قام بهذا الفعل، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح المالكي أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بما في ذلك اقتناؤها يعتبر من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعا المالكي الجميع في مختلف أنحاء المملكة إلى الإبلاغ عن أي حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها.

وتداولت الحسابات الإلكترونية مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص، حيث ظهر الأسد وهو مقيد على العامود، كما تم تداول صور له عقب تقييده ونقله إلى مركز الإيواء التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.



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