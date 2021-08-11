روبوت بدائي الصنع لتوصيل الطعام لمصابي كوفيد-19 في قرية إندونيسية

المصدر: تمبوك - (رويترز)

وجد روبوت بدائي الصنع صممه بعض القرويين والعلماء على سبيل التسلية في إندونيسيا وظيفة جديدة خلال الجائحة تتمثل في نقل الطعام إلى السكان الذين عزلوا أنفسهم لإصابتهم بمرض كوفيد-19.

تم صنع الربوت من مجموعة منتقاة من الأدوات المنزلية مثل القدور وأواني الطهي وشاشة جهاز تلفزيون قديم وأصبح اسمه «دلتا روبوت» في إشارة للسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا التي تجتاح إندونيسيا.

قال أسيانتو (53 عاما) وهو من أعيان المنطقة ويتولى رئاسة المشروع «في ظل سلالة دلتا الجديدة والعدد المتزايد من حالات كوفيد-19 قررت تحويل الروبوت لاستخدامه في خدمات عامة مثل رش المطهرات وتوصيل الطعام وتلبية احتياجات السكان الذين يعزلون أنفسهم».

ورأس الروبوت مصنوع من إناء لطهي الأرز وهو يعمل بالتحكم عن بعد ببطارية تعمل لمدة 12 ساعة. وهو واحد من عدد من أجهزة الروبوت التي صنعت في قرية تمبوك جيدي التي اكتسبت سمعة الابتكار في التكنولوجيا.

يسير الربوت على مهل في الشارع حتى يصل إلى بيت أحد المعزولين فتنطلق رسالة صوتية تقول «السلام عليكم» وتتبعها رسالة أخرى تفيد وصول الطعام والتمنيات بالشفاء.

وقد أصبحت إندونيسيا مركزا لتفشي كوفيد-19 في آسيا وسجلت أكثر من 3.68 مليون إصابة وأكثر من 108 آلاف وفاة بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم 270 مليون نسمة.

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