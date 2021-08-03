سر الشعاع الضوئي الغامض في سماء تركيا.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن سر الشعاع الضوئي الغامض في سماء تركيا الذي حدث مؤخراً في مدينة إزمير وأثار تكهنات بأن قمراً صناعياً أو جسم غريب تحطم، لكن أحد علماء الفيزياء قال إن الانفجار كان بسبب احتراق نيزك.

وأظهرت فيديوهات متداولة جسم غريب يحترق في السماء ليلاً وتسبب في صوت انفجار هائل صدم الكثير من الناس الذي شاهدوه في مدينة إزمير الساحلية في الساعة الثانية صباحاً.

وفي بعض المقاطع، اختفى الجسم الأخضر خلف التلال، لكن لقطات أخرى أظهرت وهجاً ساطعاً قبل أن يبدو وكأن النيزك يتحطم على الأرض.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن أستاذ الفيزياء الفلكية الدكتور حسن علي دال، قوله إنه على الرغم من الاقتراحات التي قالها البعض بأن الوميض كان سببه تحطم مركبة فضائية أو صاروخ، لكن هذه الظاهرة والتي يطلق عليها "الشهاب " أو "الكرة النارية" تحدث عندما يبدأ نيزك بالاحتراق في الغلاف الجوي العلوي.

وغالباً ما تتفكك صخور الفضاء قبل أن تصل إلى الأرض، ولكن إذا اصطدمت بالأرض فإنها تُصنف على أنها نيازك، وفي بعض الأحيان قد تبدو عملية التفكك وكأنها انفجار.

وأضاف أستاذ الفيزياء: "عادة ما تحترق النيازك في الغلاف الجوي العلوي، ويجب اعتبارها نسخة أكثر تحديدًا للظاهرة المعروفة بين الناس باسم الشهاب".

وحوالي 90٪ من الشهب لا تحتوي على معادن لكن بعضها مصنوع كلياً أو جزئياً من الحديد والنيكل. وجاءت رؤية احتراق النيزك في الوقت الذي تخوض فيه منطقة تركيا أكثر من 100 حريق غابات عنيف.

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