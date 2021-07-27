تحقيقات مع أصحاب إعلانات الزواج المسيئة في السعودية

المصدر: الرياض - واس

استدعت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.

وباشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة السعودية التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

وأوضحت النيابة أن مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة.

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