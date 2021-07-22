العثور على مرحاض من الذهب في تحقيق عن رشاوى للشرطة الروسية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

عثر محققون روس على مرحاض مطلي بالذهب ومقتنيات أخرى فاخرة ونادرة خلال دهم قصر في موسكو، أثناء ملاحقة عصابة من رجال الشرطة الفاسدين.

ونشر موقع لجنة التحقيق (SK) الروسي مقطع فيديو يُظهر القصر الضخم من الداخل مزينا بتصميمات ونقوش فخمة، وكان واحدا من عقارات أخرى تمت دهمها في إطار التحقيقات لملاحقة رجال شرطة فاسدين.

واعتقلت السلطات الروسية رئيس شرطة المرور في منطقة ستافروبول الجنوبية أليكسي سافونوف، مع ستة متهمين آخرين.

وتشير الاتهامات إلى تلقي شرطة المرور رشاوى مالية لإصدار تصاريح مزورة لشركات.

وأتاحت هذه التصاريح المزورة لسائقي الشركات المرور عبر نقاط تفتيش الشرطة، ونقل شحنات غير مصرح بها من الحبوب ومواد البناء.

ولم يعلق المتهمون بعد على الاتهامات الموجهة إليهم.

وشاركت قوات الشرطة في مناطق شمال القوقاز الروسية في عملية واسعة لمكافحة الفساد. وتقول لجنة التحقيق إنها أجرت حوالي 80 عملية تفتيش، شملت مكاتب شرطة المرور، وصادرت كميات كبيرة من النقود، فضلا عن سيارات فاخرة حسب «بي بي سي».

وتقول اللجنة، وهي هيئة حكومية روسية على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، إن العصابة التي كان يترأسها سافونوف حصلت على رشاوى طوال سنوات بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون روبل روسي (255 ألف دولار).

وقد يواجه سافونوف عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما إذا ثبتت إدانته. وكان سلفه ألكسندر أرزهانوخين، رئيس شرطة المرور السابق من بين المعتقلين.

وقال ألكسندر كينشتين، النائب عن حزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين، إن أكثر من 35 من ضباط شرطة المرور في المنطقة اعتقلوا.

وكتب على تطبيق المراسلة تيليغرام: «في الأساس، كان (هذا التشكيل) نوعا حقيقيا من المافيا يعمل في ستافروبول، واستفاد من كل شيء متاح: من لوحات أرقام السيارات المباعة في السوق السوداء وتصاريح الشحن، إلى شحنات الرمل».

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