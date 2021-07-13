سفير كوريا الجنوبية يعزف "3 دقات" "في حب مصر".. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بثت السفارة الكورية في مصر على قناتها على اليوتيوب فيديو جديد يحمل عنوان "فى حب مصر"، يعزف فيه السفير الكورى، لدى مصر هونج جين ووك، السلام الوطني لمصر وأغنية ثلاث دقات باستخدام آلة الساكسفون.

وأعرب السفير هونج عن سعادته بعزف الأغاني المصرية، مشيراً إلى أن أغنية ثلاث دقات أصبحت بالفعل معروفة للعديد من الكورية بعد أن غناها فريق الكي بوب الكوري "بي آي جي".

وقال السفير الكوري إنه يسعد دوماً بالتعبير عن حبه لمصر من خلال عزف الأغاني المصرية، وأضاف أنه كما يقول المثل المصري القديم "من يفهم الموسيقى يفهم العالم" فإنه يأمل أن تسهم جهوده في تعزيز التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين.

وأشار في تصريحات سابقة إلى أنه رغم المسافة الجغرافية الهائلة بين مصر وكوريا الجنوبية، إلا أن التبادل الثقافي بين البلدين يشهد زخماً كبيراً، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.

ونوه باستمتاع الشعب المصري حالياً بالأنشطة الثقافية التي ينظمها المركز الثقافي الكوري في مصر، بما في ذلك عروض الـ"كي بوب" والأفلام ودورات الطهي واللغة الكورية، مثلما يستمتع العديد من الكوريين باستكشاف روعة وأسرار الحضارة المصرية القديمة، مضيفا أن السفارة ستقوم قريباً بإجراء استطلاع رأي حول صورة كوريا في عيون الشعب المصري، حيث سيوفر هذا المسح المهم رؤى وبيانات قيمة حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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