ملياردير بريطاني يستعد لإطلاق مركبته الفضائية الخاصة

المصدر: نيويورك - د ب أ

يعتزم رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون إطلاق مركبته الفضائية الخاصة إلى الفضاء اليوم الأحد، سابقا الملياردير جيف بيزوس بتسعة أيام.

ويخطط برانسون للإقلاع في المركبة "في إس إس يونيتي" برفقة خمسة رواد فضاء تحملها مركبة فضائية أُم، من محطة فضاء "سبيس بورت أميركيا" التجارية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

ومن المتوقع بعد ذلك أن تحرر المركبة الأم المركبة الفضائية على ارتفاع نحو 15 كيلومترا.

ومن المخطط له أن تتسارع بعد ذلك سرعة المركبة الفضائية بدفعها الخاص إلى أكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، والوصول إلى ارتفاع يزيد عن 80 كيلومترا قبل أن تتجه للعودة للأرض بعد بضع دقائق.

ويهدف برانسون، شأنه شأن مؤسس أمازون جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، إلى الدخول في مجال السياحة الفضائية.

ويخطط بيزوس للطيران على ارتفاع أكثر من 100 كيلومتر فوق الأرض بصاروخه في 20 يوليو الجاري.

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