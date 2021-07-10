توقعات بانفجار نجم ساطع وظهور قمر ثان !

أعلن العالم الروسي فياتشسلاف أفدييف، الباحث في مركز الفضاء الفلكي، أن انفجار النجم منكب الجوزاء (النجم العاشر الأكثر سطوعًا في سماء الليل) والذي يتوقع حدوثه خلال عشرات أو مئات آلاف السنين المقبلة، سيؤدي إلى ظهور "قمر ثان".

وقال أفدييف في محاضرة ألقاها في القبة السماوية بالعاصمة الروسية موسكو، إن "سطوع النجم منكب الجوزاء سيكون شبيها بالبدر في السماء، ويكون مرئيا في فترة النهار و جميلاً في الليل"، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة "نوفوستي".

وأضاف أنه في نهاية عام 2019 بدأ أحد أسطع النجوم في القبة السماوية يفقد بريقه بسرعة. وحينها افترض العلماء أن النجم قد ينفجر قريبا. ولكن اتضح بعدها أن سحابة من الغبار كانت السبب في ذلك، حيث عاد سطوع النجم إلى سابق عهده بعد زوالها.

وقال أفدييف في ختام محاضرته: "في جميع الأحوال سينفجر النجم في غضون عشرات أو مئات آلاف السنين القادمة، ما سيؤدي إلى ظهور قمر ثان".

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