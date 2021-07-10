مدرس مصري يدخل حصته طائراً في الهواء (فيديو)

المصدر: القاهرة - متابعات

قرر مدرس لغة إنجليزية بإحدى مدارس منطقة عين شمس في محافظة القاهرة المصرية الالتقاء بطلابه بطريقة غريبة حيث نزل بواسطة صندوق متحرك من سقف إحدى القاعات، وسط تصفيق وصفارات حارة من الطلاب، وذلك قبل يوم واحد من بدء امتحانات الثانوية العامة.

ونشرت إحدى الصفحات المتخصصة في أخبار التعليم المصري على موقع "فيس بوك" الفيديو وعنونته بعبارة "مدرس إنجليزي يدخل القاعة طائراً وتحية من الطلاب".

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن المدرس مصطفى نبيه قوله: "الحصة كانت في قاعة كبيرة نظرًا لأن الوقت ضيق وكانت آخر حصة مراجعة لمادة اللغة الإنجليزية، حجزت القاعة وأثناء خروجي من مكتب مدير القاعة شاهدت الصندوق وجاءت لي الفكرة فقلت له إني أرغب بتنفيذها فوافق".

وأشار المدرس إلى أن الهدف من دخوله القاعة بطريقة غريبة كان توصيل رسالة هامة بأن المدرس تختلف رسالته عن أي فرد في المجتمع، مضيفاً: "كنت أريد أن أترك انطباعاً جيداً لدى الطلاب ولحظة يتذكرونها لأن هذا آخر لقاء بينا".

وأضاف المدرس أنه رغم العدد الكبير للطلاب لكن الجميع كان ملتزماً بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وكان الجميع مرتديًا للكمامة، كما كان هناك جهاز لقياس درجة الحرارة خارج القاعة.

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