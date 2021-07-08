خسارة الزعيم الكوري الشمالي لوزنه لن تؤثر على حكمه

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن نيويورك بوست

قال العضو في برلمان كوريا الجنوبية كيم بيونغ-كي للصحافة إن خسارة رئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون للكثير من وزنه لن يؤثر على قدرته في حكم بلاده.

وأضاف بيونغ-كي الذي حصل على معلوماته من وكالة استخبارات «إذا كان ثمة مشكلة في صحته، فسيكون هناك إشارات بشأن الأدوية التي سيتم استيرادها من العيادة المسؤولة عن صحية كيم، ولكن لم يتم ملاحظة شيء من هذا القبيل».

وأضاف عضو البرلمان أن القائد كيم الذي بات نحيلا، والتي تقدر خدمات المخابرات الوطنية بأنه خسر نحو 20 كيلوغرامًا، لا يزال يجري اجتماعات «تستمر لعدة ساعات» كما أنه ليس هناك أي شيء غير طبيعي بشأن طريقة مشيه.

وأشارت الصورة الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية، الذي يزن سابقا نحو 145 كيلوغرامًا، أن كيم البالغ عمره 37عاما فقد كمية كبيرة من وزنه، الأمر الذي جدد التكهنات بشأن صحته.

وبدا وجه القائد كيم الذي يبلغ طوله 5 أقدام و4 بوصات، أكثر نحافة كما أن حزام ساعة يده الفاخرة مشدودا أكثر من السابق.

ولطالما كانت صحة كيم مثار اهتمام عالمي بالنظر إلى أنه لم يعين أي خليفة له لزعامة كوريا الشمالية التي تمتلك ترسانة نووية متطورة تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها إذا تعرض للخطر.

وفي الشهر الماضي قال سكان بيونغ يانغ لوسائل الإعلام الحكومية بان سكان كوريا الشمالية يشعرون بحزن شديد على «مظهر كيم الهزيل».

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