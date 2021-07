فيديو مرعب لانهيار طيني يبتلع منازل مدينة يابانية

التقط مقطع فيديو صادم اللحظة التي دمر فيها انهيار طيني قوي عشرات المنازل في أتامي، على بعد 100 كيلومتر من طوكيو، بعد هطول أمطار غزيرة يوم السبت.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، تضرر نحو 130 مبنى صباح يوم السبت عندما اجتاحت الانهيارات الأرضية مدينة أتامي، وهي منتجع ينابيع حارة تقع على منحدر حاد يؤدي إلى خليج.

وبحسب شهود العيان، سمع سكان المدينة أصواتاً مثل زئير الأسد لأمواج من الطين وهي تبتلع صفوفًا من المنازل.

وقال أحد الشهود لهيئة الإذاعة اليابانية: "سمعت صوتًا مروعًا ورأيت انهيارًا طينيًا يتدفق إلى أسفل بينما كان عمال الإنقاذ يحثون الناس على الإخلاء. لذلك ركضت إلى أرض مرتفعة ".

تم دفن ما يصل إلى 80 منزلاً بالكامل بينما شاهد السكان المحليون وقد أصابهم الرعب، وفقًا لمسؤول في وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

ما لا يقل عن 20 شخصًا في عداد المفقودين وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل حسب التقارير. مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث، يخشى المسؤولون أن يرتفع هذا الرقم إلى مائة.

وقال مسؤول محلي لوكالة الأنباء الفرنسية "نبذل قصارى جهدنا للبحث عن ناجين في أسرع وقت ممكن أثناء تنفيذ العملية بحذر شديد حيث لا تزال السماء تمطر".

من ناحية أخرى، أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، عن تعازيه لضحايا الانهيار الأرضي، وأكد أن عمال الطوارئ يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الناس والمساعدة في عمليات الإجلاء.

والجدير بالذكر أن اليابان عرضة للانهيارات الأرضية، حيث بلغ متوسطها 1500 انهيار أرضي سنويًا في العقد الماضي.

Breaking: Authorities say 113 people are unaccounted for following Saturday’s landslide in Atami, Japan. pic.twitter.com/LPMAuPgJts