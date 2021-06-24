بعد فشله في قراءة جريدة بدون نظارة.. عروس تلغي زفافها وتقاضي عريسها وعائلته

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

مع موسم الزفاف المستمر في الهند في الوقت الحاضر، ظهرت العديد من القصص الدرامية والغريبة إلى النور.

في إحدى هذه الحوادث الغريبة التي تم الإبلاغ عنها من منطقة أوريا في ولاية أوتار براديش، في منتصف الطريق من حفل الزفاف، ألغت العروس ذلك ورفضت الزواج بعد أن فشل عريسها في قراءة صحيفة هندية طلبت منه قراءتها.

ومع ذلك، وفقاً لموقع "إنديا"، لم يكن السبب فشل العريس في قراءة الصحيفة لأنه كان أميًا أو كان لديه مشكلة في قراءة اللغة الهندية، بل في الحقيقة سبب إلغاء الزفاف كان ضعف بصر العريس، والذي كان في الحقيقة سبب فشله في قراءة الجريدة.

وبحسب ما ورد طلبت العروس من العريس قراءة الصحيفة دون ارتداء نظارته.

وفقًا للتقارير، لم تقم عائلة العروس بإلغاء حفل الزفاف فحسب، بل قاموا أيضًا برفع دعوى ضد العريس وعائلته.

قام أرجون سينغ، وهو من سكان قرية جماليبور بمنطقة سادار كوتوالي، بتثبيت زواج ابنته أرشانا من شيفام، من سكان بلدة أشالدا التابعة لمركز شرطة بانشي.

رأى والد الفتاة أن شيفام كان رجلاً متعلمًا، فحدد حفل الزفاف في 20 يونيو.

وفي يوم الزفاف، رحبت عائلة العروس بموكب الزفاف من خلال إهداء العريس دراجة نارية وبعض النقود.

تم التعامل مع ضيوف حفل الزفاف بعناية فائقة وكان العريس جالسًا على كرسي الزفاف الملكي.

لكن في هذه الأثناء، لاحظت النساء من جانب العروس أن العريس كان يرتدي باستمرار نظارة، وبعد ذلك أصبحوا متشككين في ضعف بصر العريس.

وعندما سمعت العروس أن العريس لا يستطيع الرؤية دون ارتداء النظارة، صُدمت ورفضت الزواج منه وطلبت منه أيضًا قراءة الصحيفة لتزيل شكها.

في هذه الأثناء، قال والد العروس إنه عندما رأى العريس لأول مرة قبل اتمام الزواج، اعتقد أنه يرتدي نظارة من أجل الأناقة، ولكن في يوم الزفاف اكتشف حقيقة ضعف نظر العريس، فرفض تزويج ابنته مع العريس.

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