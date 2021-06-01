لقطات مروعة لكلاب تتغذى على جثث ضحايا كورونا في الهند

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

ظهرت لقطات فيديو مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند تظهر كلابًا ضالة تأكل جثث مرضى فيروس كورونا في كيدار غات على ضفاف نهر بهاجيراثي في ​​أوتاركاشي في أوتراخاند.

وقال سكان المنطقة إن أجزاء من الجثث، بعضها نصف محترق، انجرفت إلى الضفة بعد ارتفاع منسوب المياه في بهاجيراثي بسبب هطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال أحد السكان المحليين إنه كان يقوم ببعض أعمال الدهان أمس ورأى هذه الجثث نصف المحترقة والكلاب الضالة تقضمها وتتغذى عليها.

وأضاف أنه على إدارة المنطقة والبلدية الانتباه إلى ذلك والقيام بشيء على الفور. وأضاف أيضًا أن الأمر مثير للقلق ووصفه بموت الإنسانية.

مرددًا نفس المشاعر، قال أحد سكان المنطقة، إن هناك احتمالًا بأن تكون الجثث لأشخاص مصابين بفيروس كورونا تم حرقهم ويجب على سلطات الدفاع المدني اتخاذ إجراءات فورية لتجنب انتشار العدوى.

في غضون ذلك، قال رئيس البلدية راميش سموال، إنه بعد تلقي شكاوى من السكان المحليين، كلفوا شخصًا في كيدار غات بحرق الجثث نصف المحترقة، التي جرفتها الأمواج على ضفة النهر.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في مناطق أوتار براديش وبيهار، حيث تم العثور على عدد كبير من الجثث طافية في نهر جانجا.

ومع ذلك، وجهت الحكومة المركزية الشهر الماضي السلطات في هذه الولايات بمنع التخلص من الجثث في النهر.

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