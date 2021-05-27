بالصور.. الملكة رانيا تثير ضجة بحقيبة من تصميم مصري... تعرف إلى سعرها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور للملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال الأردن الـ75.

وبخلاف إعجاب مستخدمي "السوشيال ميديا" بحرص الملكة رانيا على الظهور في الاحتفالية الوطنية، التي أقيمت أمس الأربعاء، داخل قصر رغدان العامر، بالعباءة الأردنية التقليدية، فقد جذبت الاهتمام أيضا بظهورها في المناسبة بحقيبة مصرية الصنع.

والحقيبة مطعمة بزهرة "اللوتس" الفرعونية، ويبلغ سعرها 330 دولارا أميركياً، بحسب موقع "مصراوي" المصري.

وكانت المؤسسة التي صممت حقيبة الملكة رانيا علقت على اختيارها لها: "إنه شيء جميل جدا بالنسبة لي ولكل منتج مصري أن يُشاهد على نطاق عالمي، خاصة على شخص أنيق وشيك مثل الملكة رانيا.. إنه لشرف عظيم لي، ولأنها كانت ترتدي حقيبة لوتس، الرمز المصري، فذلك يدعو لمزيد من الفخر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news