قمر الدم العملاق.. صور مدهشة تحبس الأنفاس

المصدر: ترجمة - الإمارات اليوم

كان الأستراليون من بين المحظوظين بما يكفي لرؤية قمر الدم العملاق، مساء الأربعاء، وهو حدث فلكي نادر يتميز بمجموعة مبهرة من درجات اللونين الأحمر والبرتقالي المحترق.

من البرازيل إلى ألاسكا ، كاليفورنيا إلى إندونيسيا، اندهش الأشخاص الذين يتمتعون برؤية صحيحة للظاهرة السماوية عندما تحول القمر ، الذي عادة ما يكون شاحبًا وشبيهًا بالجبن السويسري في السماء، إلى عملاق أحمر شرس، بحسب وصف الكاتبة ليفيا ألبيك ريبكا في صحيفة نيويورك تايمز.

كان العرض المذهل نتيجة لظاهرتين متزامنتين: قمر عملاق (عندما يصطف القمر أقرب من المعتاد لكوكبنا ويبدو أنه أكبر من المعتاد) ، بالإضافة إلى خسوف كلي للقمر ، أو قمر دموي (عندما يجلس القمر مباشرة. في ظل الأرض ويضربه الضوء المرشح عبر الغلاف الجوي للأرض).

وقال براد تاكر ، عالم الفيزياء الفلكية وعالم الكونيات المقيم في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا : "القليل من ضوء الشمس يخرج من الغلاف الجوي للأرض وهذا يخلق تأثير عرض شروق وغروب الشمس على القمر".

وأضاف الدكتور تاكر أنه بناءً على كمية الغبار والغيوم والتلوث في الغلاف الجوي ، يبدو القمر ورديًا برتقالياً أو أحمر محترقاً أو حتى بني اللون، ولست بحاجة إلى تلسكوب لتراه"

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