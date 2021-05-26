التفاصيل الكاملة لظهور "قمر الدم العملاق"

المصدر: ترجمة - الإمارات اليوم

نشرت عدد من وكالات الأنباء صور الظهور النادر لقمر الدم العملاق في سماء لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية ومناطق أخرى مختلفة من العالم خاصة أستراليا والهند، وقالت وكالة "إي. بي. إيه" إن هذا القمر الكامل هو أكبر "قمر عملاق" خلال هذا العام وقد تم دمجه مع أول خسوف كلي للقمر منذ أكثر من عامين.

مواعيد وأماكن ظهور قمر الدم العملاق

وكان موقع space المختص بأخبار الفضاء نشر تقريراً في وقت سابق اليوم، قال فيه إنه في ليلة 27 مايو ، يرى المراقبون في أوقيانوسيا وهاواي وشرق آسيا والقارة القطبية الجنوبية خسوفاً للقمر يتزامن مع أقرب اقتراب للقمر من الأرض، مما يجعله خسوفاً "عملاقًا" يحول القمر إلى اللون الأحمر فيما يعرف بظاهرة "قمر الدم العملاق"، وتمتد تواريخ هذا الكسوف لمدة يومين لأن المنطقة التي سيكون مرئياً فيها تمتد على مسافة كبيرة.

ويحدث خسوف القمر يحدث عندما يكون القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس. عادة ما نرى اكتمال القمر عندما يحدث هذا ، ولكن في كثير من الأحيان يدخل القمر في ظل الأرض، مما يؤدي إلى حدوث خسوف.

وعلى عكس الكسوف الشمسي، الذي يظهر فقط على طول مسار ضيق، يمكن رؤية خسوف القمر من الجانب الليلي بأكمله من الأرض؛ يستغرق هذا الكسوف الكامل حوالي خمس ساعات من البداية إلى النهاية. ويعتمد التوقيت كثيراً على المنطقة الزمنية التي يتواجد فيها.

في آسيا ، يحدث الخسوف بالقرب من طلوع القمر في المساء. وأما على الساحل الغربي للأميركتين ، يحدث الخسوف في ساعات الصباح الباكر، بالقرب من غروب القمر. وسيكون أفضل مشاهدة لقمر الدم العملاق في أستراليا ونيوزيلندا وهاواي وجزر جنوب المحيط الهادئ وجنوب غرب ألاسكا.

وعادة ما يبعد القمر عن الأرض في المتوسط ​​240.000 ميل (384500 كيلومتر) ، لكن مداره ليس دائرياً تماماً. لذا فإن المسافة تختلف قليلاً. عندما يصل إلى نقطة الحضيض هذا الشهر ، سيكون القمر على بعد 222،022 ميلاً (357،311 كم) من الأرض ، وفقًا لحسابات Heavens-Above.com. ويبدوا القمر أكبر قليلاً عندما يكون أقرب.

ويبدأ الكسوف في الساعة 4:47:39 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:47:39 بتوقيت جرينتش) ، وفقاً لصفحة Eclipse Page التابعة لناسا. وهذا عندما يلمس القمر شبه الظل. وتبدأ المرحلة الجزئية من الكسوف بعد حوالي 57 دقيقة الساعة 5:44 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:44:57 بتوقيت جرينتش). ثم يدخل القمر المرحلة الإجمالية للكسوف في الساعة 7:11:25 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:11:25 بتوقيت جرينتش) ويكمل الخروج من الظل في الساعة 10:52:22 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:52:22 بتوقيت جرينتش).

وفي آسيا، كلما تحرك المرء شرقا ، يمكن رؤية المزيد من الكسوف، وفي بانكوك يرتفع القمر الذي سيكون بالفعل عميقاً في ظل الأرض، ويظهر لونه ضارباً في الحمرة - الساعة 6:38 مساءً. بالتوقيت المحلي؛ ثم يخرج القمر يخرج من الظل في الساعة 7:52 مساءً. بالتوقيت المحلي، وينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 8:49 مساءً. الوقت المحلي.

ومن طوكيو ، يمكن للمرء أن يرى المرحلة المظلية الكاملة للكسوف بعد شروق القمر في الساعة 6:37 مساءً بالتوقيت المحلي. وسيبدو القمر أغمق قليلاً.

ويشهد ثلثا سكان أستراليا الشرقيين الكسوف بأكمله. ومن ملبورن يبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 6:47 مساءً بالتوقيت الشرقي الأسترالي.

وبالنسبة للمراقبين في الولايات المتحدة، فإن الأماكن الوحيدة التي يظهر فيها الخسوف بالكامل هي هاواي أو ألاسكا.

يتحول لون القمر إلى اللون الأحمر بسبب الغلاف الجوي للأرض. يميل الغلاف الجوي إلى تشتيت الضوء الأزرق - وهذا أحد أسباب ظهور السماء باللون الأزرق من الأرض. عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر ، يمر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض ويتشتت الضوء الأزرق.

بالإضافة إلى ذلك ينكسر الضوء ، أو ينحني ، ويركز على القمر. بهذا المعنى ، فإن هواء الأرض يشبه العدسة العملاقة. يضرب الضوء القمر وينعكس علينا - ونرى القمر يتحول إلى اللون الأحمر. من وجهة نظر المراقبون تخسر الأرض الشمس وتحيط بها حلقة حمراء من ضوء الشمس المنكسر، ويظهر خسوف القمر هذا أكبر قليلاً من المعتاد لأن القمر سيصل إلى نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة في مداره إلى الأرض.

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