تعيين ملك جديد لموطن الزولو بجنوب إفريقيا

المصدر: جوهانسبرج - د ب أ

عينت مملكة الزولو بجنوب إفريقيا الأمير ميسوزولو سينكوبيلى كازويليثيني، الذي توفي والده الملك السابق في وقت سابق من هذا العام، ليصبح الملك الجديد لموطن الزولو.

وجاء الإعلان عن تسمية الأمير ميسوزولو ليصبح الملك الجديد في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة خلال تلاوة وصية تركتها الملكة الراحلة شييوي مانتفومبي دلاميني زولو والتى كانت وصية على العرش.

وتوفيت الملكة مانتفومبي بشكل مفاجئ في 29 أبريل، بعد أن تولت الوصاية على العرش لبضعة أسابيع فقط بينما كانت عائلة الزولو المالكة تستعد لتسمية حاكم جديد.

وكان الملك جودويل زويليثيني كا بهكوزولو قد توفى في مارس عن 72 عامًا.

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