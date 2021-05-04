كندا توصي بإعطاء لقاح "جونسون اند جونسون" لمن هم فوق 30 عاماً

المصدر: اوتاوا - أ ف ب

أوصت لجنة استشارية تابعة للحكومة الكندية الاثنين بإعطاء لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، على رغم المخاوف من حدوث تجلطات في الدم.

وسمحت وزارة الصحة الكندية في مارس باستخدام اللقاح لجميع البالغين، لكن الجرعات لم يتم إعطاؤها بعد، كما لم تعط السلطات الضوء الأخضر لتوزيع الشحنة الأولى من 300 ألف جرعة بسبب مشكلات متعلقة بالجودة.

وقالت شالي ديكس من اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين في كندا إن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت أنه "فعال للغاية" في الوقاية من عدوى كوفيد الشديدة.

لكنها أقرت بوجود حالات تجلطات في الدم مرتبطة بهذا اللقاح، مشيرة الى 17 حالة من بين 8 ملايين شخص تلقوا اللقاح.

وقالت ديكس في مؤتمر صحافي "لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (مثل فايزر وموديرنا) هي المفضلة"، مضيفة أن "لقاحات الناقلات الفيروسية (جونسون أند جونسون واسترازينيكا) هي لقاحات فعالة للغاية، ولكن هناك مخاطر تتعلق بالسلامة".

وتابعت "على الرغم من ندرة حدوث المشاكل، إلا أنها خطيرة للغاية"، مشيرة الى ان الأفراد يحتاجون الى "الاختيار عن دراية للتطعيم بأول لقاح متوافر أو انتظار لقاح الحمض النووي الريبي المرسال".

ووفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس، يتم استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" في 17 دولة، بما في ذلك فرنسا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة واسبانيا والمانيا وبولندا.

وأعلنت الدنمارك الإثنين أنها لن تستخدم لقاح "جونسون آند جونسون" في حملتها الوطنية للتطعيم، مشيرة إلى مخاوف من أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك التجلطات الدموية.

وتعاقدت كندا لاستلام 10 ملايين جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" مع خيار طلب 28 مليون جرعة إضافية.

والجمعة أعلنت أنها تتحفظ على الدفعة الأولى التي تسلمتها والمكونة من 300 ألف جرعة لإجراء مزيد من فحوص ضمان الجودة.

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