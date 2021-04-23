السعودية تحبط تهريب 5.3 ملايين حبة كبتاجون مخبأة في رمان وارد من لبنان

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، حظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن «القرار سيبدأ سريانه في الساعة 9 صباحا من يوم الأحد، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة إلى المملكة».

وقال البيان «الجهات المختصة في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر أراضيها، حيث يتم استخدام المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي السعودية».



واوضح البيان ان «الاستهداف يتم سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق السعودية أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب هي الخضروات والفواكه».



وأشار البيان إلى «أن السلطات السعودية قامت بهذا الإجراء نظرا إلى عدم اتخاذ خطوات عملية لوقف تلك الممارسات، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك».

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية السعودية«ستستمر بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من لبنان، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة».

وقد تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة، على ساحل البحر الاحمر، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من(5.3) ملايين حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة «رمان».

وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم في بيان له اليوم الجمعة، أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الارسالية التي كانت في طريقها من جمهورية لبنان إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على الكميات المذكورة من كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة رمان جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل ثمار الرمان .

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