وفاة 19 شخصاً أصيبوا بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا في بريطانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت السلطات الصحية البريطانية الأربعاء وفاة 19 شخصا من أصل 79 تعرضوا لجلطات دموية بعد تلقيهم لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، ولكنّها شددت على أنّ فوائد تلقيه ما زالت أكبر بالنسبة إلى "الغالبية العظمى" من السكان، بحسب ما جاء في موقع "يورونيوز".

وأوضحت مديرة الوكالة البريطانية للدواء جون راين أنّ الإصابات حدثت لدى 51 امرأة و28 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاماً.

وقالت السلطات الصحية البريطانية إنها ستعرض على الأشخاص تحت سن 30 عاماً التطعيم بلقاحات أخرى غير أسترازينيكا.

ووصفت راين الجلطات غير المعتادة بأنها "أثر جانبي محتمل" للقاح وقالت إن الأدلة "تثبت"، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة للتأكد.

ووصفت الوكالة الأوروبية للأدوية تلك الحالات بأنها "نادرة للغاية" وأكدت أن منافع أسترازينيكا الصحية أكثر من أضراره.

وقالت الوكالة إن معظم الحالات المبلغ عنها حدثت لنساء دون سن الستين في غضون أسبوعين من التطعيم، لكن بناء على الأدلة المتاحة حاليا، لم تتمكن من تحديد عوامل الخطر المحددة.

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