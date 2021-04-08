مرشح مكسيكي يبدأ حملته الانتخابية من داخل "نعش"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق المرشح المكسيكي لمنصب الممثل الفيدرالي بمدينة سيوداد خواريز على الحدود الأميركية حملته الانتخابية من داخل نعش لجذب الانتباه إلى ضحايا فيروس كورونا المستجد والجرائم المنظمة، بحسب ما جاء في وكالة "يورونيوز".

وقال خواريز للصحفيين: "قررنا بدء هذه الحملة من داخل نعش لتوصيل رسالة إلى السياسيين مفادها وجود مواطنين ميتين، وبلدة ومجتمع ومدينة وولاية ميتة، بسبب عدم مبالاتهم".

وطبقاً لخواريز، وقفت الحكومة المكسيكية صامتة تجاه الوفيات المرتفعة جراء كل من كوفيد-19 والجريمة المنظمة في البلاد.

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