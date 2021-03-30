منى الشاذلي تستضيف السفينة الجانحة.. لقاء افتراضي يشعل مواقع التواصل

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي صورة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر استضافتها الافتراضية للسفينة الجانحة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، وحتى تم تعويمها عصر أمس الاثنين، وإعادة حركة الملاحة في القناة إلى طبيعتها بعد توقفها لنحو أسبوع إثر جنوح السفينة.

وعلقت الإعلامية منى الشاذلي على الصورة الافتراضية للقاء التي تم تصميمها بواسطة برنامج "فوتوشوب" قائلة: "مش للدرجة دي يا جماعة الاستوديو مش هييجي على قدها.. تسلم إيد اللي عملها (في إشارة إلى الصورة المركبة).

وحازت الصورة المركبة على نحو ربع مليون تفاعل خلال اليوم الأول لنشرها فقط، وأثارت الصورة روح الدعابة لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب أحدهم متقمصاً طريقة منى الشاذلي في الحديث قائلاً للسفينة الجانحة: "إحكيلي عن إحساسك وهما بيعوموكي، لأ ثانية مش قادره نطلع فاصل الأول".

وقال آخر: " لا إحنا عايزين نركب عليها صورة ريهام سعيد وهي بتقولها مش ندمانة"، فيما قال ثالث: " ثواني يا سفينة إحكيلنا من الأول خالص"، وقال معلق رابع: " احكيلنا أكثر عند إحساسك وإنتي عالقة في القناة"، وقال معلق خامس: "هنعمل عيد تحرير السفينة وناخد أجازة كلنا إن شاء الله".

يشار إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس، استؤنفت عصر، أمس الاثنين، بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن، التي سدت الممر المائي نحو أسبوع.

وكانت السفينة "إيفر جيفن" قد انحرفت وأغلقت القناة بالعرض في قطاع جنوبي منها صباح يوم 23 مارس الجاري، ما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، وذكرت شركة إيفر جرين لاين، التي تستأجر السفينة إيفر جيفن، إنه سيتم فحصها في البحيرة المرة الكبرى التي تقع بين قسمين من القناة، لفحصها للتأكد من صلاحيتها للإبحار.

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