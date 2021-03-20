بالفيديو.. لحظة وقوع الزلزال القوي في اليابان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت وسائل إعلام عالمية عدة فيديوهات للحظة وقوع زلزال قوي في اليابان، اليوم السبت، ومحاولات الكثير من الناس الهروب من المباني خشية سقوطها جراء الزلزال.

ورفعت السلطات اليابانية تحذيراً من تسونامى كانت قد أصدرته، في وقت سابق اليوم السبت، بعد وقوع زلزال بلغت شدته 6.9 درجات على مقياس ريختر في شمال شرقي اليابان.

ولم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا، ولا حدوث أضرار في الممتلكات. وعدلت وكالة الأرصاد الجوية شدة الزلزال من 7.2 درجات إلى 6.9 درجات.

وكانت وكالة الأرصاد اليابانية حذرت من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، يصل ارتفاعها إلى متر واحد في مياجي، وقد ضربت الموجة الأولى من تسونامي مدينة إيشينوماكي بالمقاطعة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه). وعقب التحذير، هرع بعض سكان مياجي إلى المناطق المرتفعة، خوفاً من تسونامي.

وهز الزلزال المباني فى العاصمة طوكيو. وقالت وكالة الأرصاد اليابانية إن مركز الزلزال، الذى ضرب المنطقة عند الساعة (0909 بتوقيت غرينتش) كان قبالة مياجي.

وكانت اليابان أحيت، أخيراً، الذكرى العاشرة للزلزال المدمر بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، في المنطقة نفسها، وقد نجمت عنه أمواج تسونامي في 11 مارس من عام 2011، ما أسفر عن وفاة أو فقدان 18400. ونجم عن الكارثة الطبيعية المزدوجة انصهار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي النووية، وتسرب مواد مشعة إلى البيئة المحيطة. ودفعت الكارثة مئات الآلاف من السكان إلى الفرار من منازلهم.

يشار إلى أن اليابان تقع على خطوط التصدع لأربع صفائح تكتونية، ما يعرضها لنشاط زلزالي. كما يوجد في البلاد نحو 100 من البراكين النشطة.

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