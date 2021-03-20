ضبط المتهمين بالاعتداء على امرأة في السعودية

المصدر: الرياض - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشرطة المنطقة من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو رجل في العقد الثالث من العمر، والقبض على شخصين آخرين أحدهما مقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر.

أضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى تورط المتهمين الأخيرين في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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